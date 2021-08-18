В Омске пройдут гидравлические испытания

АО «Омск РТС» сообщает:

- с 10.00 до 20.00 19.08.2021 будут проводиться гидравлические испытания на прочность и плотность «Обратного» трубопровода Восточного луча ТЭЦ-3, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и ведомств.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: 22 Апреля, 19 Партсъезда.

- с 10.00 23.08.2021 до 20.00 27.08.2021 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Обратного» трубопровода Восточного луча ТЭЦ-5, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Ермака, Пушкина, 20 лет РККА, 4-я Линия.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надежно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.