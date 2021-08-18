Управляющий ВТБ в Омске Дмитрий Ким озвучил журналистам итоги работы за 6 месяцев.

На встрече с журналистами управляющий ВТБ в Омской области Дмитрий Ким озвучил о запуске нового продукта – детской карты. Карта оформляется как дополнительная к счету родителей, с которого и будут происходить списания и пополнения, и может быть оформлена на ребенка с 6 лет. Молодым людям старше 14 лет она может быть заказана как основная к личному счету. Родители могут в режиме онлайн отслеживать все действия по карте ребенка и сразу при оформлении карты задать лимиты расходования средств – это сделает процесс трат прозрачным и безопасным, а дети никогда не окажутся без денег. Это особенно актуально в преддверии нового учебного года, когда детям могут потребоваться средства на ежедневные карманные расходы. Инструмент дает возможность привить подрастающему поколению основы финансовой грамотности, с детского возраста научить их управлять денежными ресурсами с помощью современных технологий.

Также к началу нового учебного года банк подготовил интересные предложения для родителей школьников и студентов - до 16 сентября для всех участников программы лояльности «Мультибонус» ВТБ будет доступно специальное предложение «Снова в школу», по которым можно купить товары, воспользоваться онлайн-сервисами и промокодами на скидки до 50% и повышенным кешбэком до 20% от партнеров программы. Присоединиться к программе лояльности ВТБ «Мультибонус» могут клиенты с любой активной картой банка, в том числе с Мультикартой, к которой подключены опции «Инвестиции» или «Сбережения». После регистрации участники программы смогут пользоваться специальными предложениями и скидками от партнеров «Мультибонуса».

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