ВТБ отмечает рост спроса омичей на кредитование с начала года в 1,5 раза

Омичи возвращаются к привычному уровню финансовой активности, об этом рассказал на встрече с журналистами управляющий ВТБ в Омской области Дмитрий Ким. По данным спикера, рост спроса на приобретение квартир, машин и другие неотложные нужды, сказался на увеличении выдач кредитов жителям области на 49%, до 11,3 млрд рублей. Из них кредиты наличными оформили более 9 тысяч жителей области на сумму 5,3 млрд рублей (+74% к аналогичному периоду прошлого года). Здесь свою роль сыграли онлайн-сервисы банка, которые позволяют оформлять заявки на необходимые продукты в гаджетах, не выходя из дома. По заявлению господина Кима, банк стремится к тому, чтобы клиенты получали лучшие на рынке продукты и сервисы. Главная задача – обеспечить 100%-ную цифровую доступность всех финансовых продуктов для всех категорий граждан, в том числе с ограниченными возможностями. В планах банка ВТБ обеспечить 50% продаж в цифровых каналах. С учетом того, что эксперты банка прогнозируют увеличение рынка кредитования в текущем году на 20%, целью является расти выше темпов роста рынка.

Дмитрий Ким отметил, что еще один ключевой показатель – портфель кредитов населению вырос с начала года на 12%, до 40 млрд рублей. В целом, на 1 июня доля банка по кредитованию физических лиц в Омской области достигла порядка 18%.

Совокупный кредитный портфель корпоративных клиентов и населения ВТБ в Омской области п составил 72,8 млрд рублей (+3%). Портфель привлеченных средств на 1 июня 2021 года превысил 39,7 млрд рублей (+8%).

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