Стала известна причина ЧС в омском парке «Птичья гавань»

Причину ЧС уже выяснили и устраняют. Фото: группа ВКонтакте "Птичья Гавань"

Несколько дней назад в омском парке «Птичья гавань» объявили режим локального ЧС. Причину обрисовали обтекаемо. Теперь же после проведения проверки из специалистов разных ведомств, парка и аэропорта стало известно, что именно стало причиной ЧС.

Оказалось, что причиной стало размытие и обрушение железобетонного коллектора ливневой канализации на территории аэропорта. Вода оттуда проходила через очистные сооружения и попадала на территорию «Птичьей гавани».

- Сейчас ведутся аварийные работы по замене ливневого коллектора от колодца на территории аэродрома до колодца, находящегося на водоочистных сооружениях природного парка «Птичья гавань». Омский аэропорт берет на себя обязательства в кратчайшие сроки заменить разрушенный коллектор и законсервировать его, - рассказал о ходе восстановительных работ НГС55 директор аэропорта Олег Селиверстов.

Также он отметил, что участок в «Птичьей гавани», где проводятся работы заново благоустроят и не оставят разрушенным. Сейчас вся вода, которая поступает с территории аэропорта в природный парк чистая, очистные сооружения, которым угрожало обрушение сейчас работают и вне опасности. Причинами возникновения проблем в парке заинтересовались и в прокуратуре.