Tele2 улучшила покрытие в 21 районе Омской области

Омск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, в первом полугодии расширил покрытие быстрого мобильного интернета и увеличил емкость сети 4G. Качество голосовой связи и скорость передачи данных стали выше в 21 районе области, где проживает более половины населения региона.

За первые шесть месяцев 2021 года технические специалисты Tele2 построили в Омской области более 70 новых вышек, которые обеспечили клиентов оператора устойчивой голосовой связью и быстрым мобильным интернетом. Восемь базовых станций размещены на территории, где раньше не было покрытия Tele2.

С начала года потребление мобильного интернета в Омской области увеличилось на 16%. Основной рост пришелся на сети 4G. Учитывая потребности клиентов, Tele2 установила дополнительные передатчики и антенны для стандарта 4G/ LTE более чем на 150 объектах связи. Это позволило увеличить емкость сети и сохранить высокую скорость загрузки данных в Омске, Исилькуле, Калачинске, Называевске, Тюкалинске и других населенных пунктах.

Tele2 продолжает улучшать покрытие в пригородах, дачных поселках и СНТ. Благодаря строительству новых базовых станций и размещению дополнительного оборудования на существующих площадках оператору удалось повысить качество связи и скорость мобильного интернета в деревнях Гауф и Ясная Поляна, селах Розовка и Усть-Заостровка, СНТ «Земля Сибирская», «Изыскатель» и «Нефтяник-3».

Tele2 перевела управление сетью в Омской области в облачные центры обработки данных, которые оператор запустил в марте в Новосибирске. Переход в «облако» повысил надежность связи и расширил возможности управления сетью. Tele2 планирует сделать доступной для омичей функцию VoLTE – звонков в сети 4G с передачей речи ультравысокой четкости.

Олег Руф, технический директор филиала Tele2 в Омской области:

«У Tele2 очень хорошее покрытие в Омской области, и мы продолжаем точечно его расширять. Например, в прошлом году благодаря блогеру Алексею Дудоладову стало известно о проблемах с интернетом в деревне Станкевичи. В марте этого года мы совместно с ПАО «Ростелеком» и администрацией области запустили базовую станцию в деревне Редкое. Эта площадка обеспечила стабильной голосовой связью и быстрым интернетом в том числе деревню Станкевичи. До конца года мы построим еще 19 базовых станций в деревнях и селах с населением от 100 до 500 человек. Мы рады, что можем сделать жизнь людей комфортнее даже в отдаленных и малонаселенных районах».