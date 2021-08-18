На глазах у сына в Омской области утонул сельчанин

Трагедия произошла на карьере, где часто отдыхают люди с окрестных деревень. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несчастный случай произошел в Омской области недалеко от Павлоградки. Там на карьер, где часто купаются и рыбачат местные, отправились 48-летний сельчанин и его сын с приятелем. Мужчина рыбачил на берегу, а подростки переплыли на островок. Мужчина решил переплыть к ним, но посередине пути стал уходить под воду. Подростки пытались спасти мужчину, но из-за того, что оба плавали плохо, вытащить взрослого мужчину не смогли.

Как отметили в пресс-службе полиции, на этот раз тело найти удалось сразу. Его отправили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. По факту несчастного случая проводится проверка.