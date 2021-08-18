Из-за падения коляски в автобусе в больницу попал маленький омич

В причинах произошедшего разбираются. Фото: Александр ГЛУЗ

ДТП произошло накануне ближе к вечеру в 17:05 в Кировском округе. На перекрестке улиц Мельничная и Талалихина в автобусе №45 упала коляска с маленьким ребенком. Мать отвлекалась, чтобы купить билет, а водитель совершил слишком резкий маневр. Коляска с 2-летним малышом е устояла и перевернулась.

Как уточняют в пресс-службе Госавтоинспекции, в салоне находилось еще 5 пассажиров, никто из них не пострадал. Малыша забрали в больницу медики. Сейчас проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего.