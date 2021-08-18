Омичка бросила в роддоме больного ребенка, а спустя 2 года смогла его забрать у опекунов

Суд постановил забрать ребенка у опекунов и вернуть биологической матери.

В 2019 году жительница Омской области родила ребенка. У мальчика было серьезное заболеваение. Биологическая мать решила, что сын-инвалид ей не нужен и оставила его в роддоме.

Малыша забрала семья из Любинского района. Новые родители возили мальчика на бесконечные обследования и операции и в итоге поставили на ноги.

После этого мать вспомнила о нем и решила забрать у опекунов. Женщина подала иск в Любинский районный суд, где встали на ее сторону, сообщает NGS55.ru.