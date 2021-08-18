Коллекторы изводили омича звонками и поплатились за это

Назойливых коллекторов удалось наказать через суд. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже не первый раз омичи становятся жертвами недобросовестных коллекторов. Мужчине неожиданно стали звонить из агентства и требовать вернуть долг, но вот никаких долгов у него не было. Омич подумал, что это ошибка, и коллекторы скоро разберутся, но этого не произошло. Со временем звонки только участились. Коллекторы узнали рабочий телефон омича и стали названивать туда, хотя сам мужчина нигде, кроме работы этим номером не пользовался. Жизнь стала такой невыносимой, что омич пожаловался на агентство судебным приставам.

Как отметили в пресс-службе ведомства, суд рассмотрел все доказательства и признал действия коллекторов незаконными. На них наложили штраф в размере 50 тысяч, а также обязали возместить судебные издержки в размере 7 тысяч. Ещё 7 тысяч получит лично омич в качестве возмещения морального вреда.