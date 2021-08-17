Омич сам выследил преступников, укравших у него банковскую карту

Омич чуть не лишился всех денег на карте. Фото: Александр ГЛУЗ

Накануне омич обнаружил, что потерял банковскую карту. Он не сразу обратил на это внимание, поэтому и не заблокировал ее. Когда пропажа обнаружилась, было поздно. Кто-то нашел карту и расплачивался ей в магазине, об этом уведомило оповещение банковского приложения на телефоне. Омич решил, что сам найдет воришек, и, узнав адрес магазина, в котором расплачивались картой, отправился туда.

Продавцы рассказали, что платили двое мужчин, и назвали их приметы. Омич отправился дальше и нашел воришек в соседнем супермаркете. Добровольно отдать карту они, конечно, отказались. Тогда-то омич и обратился к патрульным Росгвардии, которые проходили неподалеку.

Как рассказали в пресс-служб ведомства, мужчины сначала все отрицали, но позже сознались в содеянном. Обоих омичей 49 и 26 лет доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Они успели потратить около 5 000 рублей.