Под Омском задержали подозреваемых в двойном убийстве

Приятели бросили окровавленные тела в центре города. Фото: ВКонтакте

Сегодня утром стало известно о страшной находке, которую совершили жители райцентра Марьяновки. Почти в центре поселка они нашли два окровавленных тела. Пострадавшими оказались местные бездомные 59 и 43 лет.

Предположительно этими ножами молодые люди и зарезали бездомных. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В пресс-службе следственного комитета по Омской области сообщили, что поймали подозреваемых. Ими оказались 20-летний местный житель и его 16-летний приятель из Азово. По версии следствия, молодые люди выпивали на улице, когда у них возник конфликт с убитыми. Это и послужило поводом для расправы. Бездомных жестоко зарезали. Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу. Расследование продолжается, выясняются подробности произошедшего.