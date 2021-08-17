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Общество17 августа 2021 13:59

Под Омском задержали подозреваемых в двойном убийстве

Предположительно они расправились с двумя бездомными в центре Марьяновки
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Приятели бросили окровавленные тела в центре города.

Приятели бросили окровавленные тела в центре города.

Фото: ВКонтакте

Сегодня утром стало известно о страшной находке, которую совершили жители райцентра Марьяновки. Почти в центре поселка они нашли два окровавленных тела. Пострадавшими оказались местные бездомные 59 и 43 лет.

Предположительно этими ножами молодые люди и зарезали бездомных.

Предположительно этими ножами молодые люди и зарезали бездомных.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В пресс-службе следственного комитета по Омской области сообщили, что поймали подозреваемых. Ими оказались 20-летний местный житель и его 16-летний приятель из Азово. По версии следствия, молодые люди выпивали на улице, когда у них возник конфликт с убитыми. Это и послужило поводом для расправы. Бездомных жестоко зарезали. Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу. Расследование продолжается, выясняются подробности произошедшего.