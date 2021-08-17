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Общество17 августа 2021 13:22

Омичка из мести украла детский самокат у соседа

Она затаила обиду из-за постоянных замечаний в свой адрес
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Вор оказался буквально за стенкой. Полиции удалось быстро его найти.

Вор оказался буквально за стенкой. Полиции удалось быстро его найти.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полицию обратился 32-летний омич из Советского округа. Он рассказал, что из подъезда кто-то украл детский самокат, который принадлежал ребенку потерпевшего. Полицейским быстро удалось установить виновного. Ей оказала 53-летняя соседка мужчины. Между ними уже давно был конфликт: омич упрекал соседку за постоянный шум.

Как рассказала омичка на допросе, она разозлилась на соседа и, немного выпив, решила ему отомстить. Для этого она забрала самокат и отдала своей знакомой. Теперь ей грозит уголовное дело по статье «Кража», а самокат нашли и вернули хозяину.