Омичка из мести украла детский самокат у соседа

Вор оказался буквально за стенкой. Полиции удалось быстро его найти. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полицию обратился 32-летний омич из Советского округа. Он рассказал, что из подъезда кто-то украл детский самокат, который принадлежал ребенку потерпевшего. Полицейским быстро удалось установить виновного. Ей оказала 53-летняя соседка мужчины. Между ними уже давно был конфликт: омич упрекал соседку за постоянный шум.

Как рассказала омичка на допросе, она разозлилась на соседа и, немного выпив, решила ему отомстить. Для этого она забрала самокат и отдала своей знакомой. Теперь ей грозит уголовное дело по статье «Кража», а самокат нашли и вернули хозяину.