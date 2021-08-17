В Городской клинической больнице № 11 обновлены рабочие места для специалистов

Ранее в медучреждение поступили компьютерные комплекты на 1 и 2 рабочих места, а также принтеры (127 мониторов, 86 системных блоков и 86 принтеров). Комплекты установлены и подключены на рабочих местах специалистов поликлиники, отделений стационара, а также в филиалах учреждения.

Поставку техники в больницу произвели в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)».

«Новое оборудование позволяет нашим специалистам оперативно обмениваться данными между отделениями больницы, поликлиники и стационара. Немаловажно то, что информационная система повышает уровень взаимодействия и сокращает время врача и пациента. На данный момент все подразделения больницы дооснащены компьютерной техникой, электронными подписями и автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам», – подчеркнула главврач ГКБ № 11 Анна Лисичкина.