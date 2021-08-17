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Общество17 августа 2021 11:32

Губернатор договорился с компанией «Эталон» о строительстве нового жилого микрорайона

Предварительные договоренности у сторон появились во время XXIV Петербургского международного экономического форума
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Губернатор договорился с компанией «Эталон» о строительстве нового жилого микрорайона

Губернатор договорился с компанией «Эталон» о строительстве нового жилого микрорайона

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Новый микрорайон "Зеленая река" появится на Левом Берегу. Об этом власти договорились с крупным застройщиком.

- Приход такого крупного игрока на рынок позволит увеличить конкурентную среду и повысить качество жилья, - сказал Александр Бурков. - Мы строим чуть более 500 тысяч кв.м. в год в Омской области, не говоря уже о городе. Реализация проекта позволит значительно увеличить эти показатели. И второй важный аспект, сегодня компания заходит на участок для строительства жилья в рамках масштабного инвестиционного проекта. Часть возводимых площадей по соглашению в рамках платы за землю будет передана в муниципалитет для того, чтобы мы могли предоставить квартиры очередникам.

Застройщик отметил тесный контакт с областными властями в реализации инвестпроекта.

- Там, где Губернатор и Правительство хотят улучшать город - это видно сразу. У нас с Правительством и Губернатором всё сразу наладилось, и мы движемся вперёд с большой скоростью, - отметил Президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина.