«Росводоканал Омск» проведет плановые работы на городских сетях водоснабжения

Омский водоканал продолжает реализацию мероприятий летней ремонтной кампании. В связи с этим 24 и 25 августа в Советском и Октябрьском административных округах будет временно отключено холодное водоснабжение. Ограничение затронет жилые дома и административные здания.

В городке Нефтяников 24 августа сотрудники предприятия заменят запорную арматуру в водопроводном колодце. Под плановое отключение попадают потребители улиц 19-го Партсъезда и Магистральная, ремонтные работы будут вестись с 10.00 до 24.00 часов.

В районе улицы Богдана Хмельницкого специалисты заменят аварийный участок трубопровода диаметром 800 мм. На это потребуется 23 часа: с 23.00 часов 24 августа до 22.00 часов следующего дня.

«Работы на улице Богдана Хмельницкого будут проводиться в районе трамвайных путей. Мы заменим участок трубопровода, так как повреждения на нём в зимний период могут привести к перебоям в движении общественного транспорта, в частности трамваев. Замена коммуникаций позволит не допустить этого и повысит надёжность водоснабжения омичей», - рассказывает Павел Козлов, директор по производству «Росводоканал Омск».

В ресурсоснабжающем предприятии рекомендуют абонентам на время работ запастись водой. Подвоз воды будет обеспечен по ул. Б. Хмельницкого, 160 и 220, ул. Иркутская, 68.

Список адресов:

Ремонтные работы 24 августа по адресу: ул. 19-го Партсъезда – ул. Магистральная с 10.00 до 24.00 часов. Адреса, где будет приостановлена подача воды:

Жилые дома с административными помещениями по адресам:

- ул. Магистральная, 36, 38, 38а, 38б, 40а, 42, 42а, 42б, 44, 48, 52;

- ул. 19-го Партсъезда, 22, 22а, 24, 24а, 24б, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 31.

Жилые дома по адресам:

- ул. 50 лет Профсоюзов, 59а, 59б, 59в, 61, 61а, 61б, 63, 63а, 65, 65а, 67;

- ул. Энергетиков, 29а;

Административные здания по адресам:

- ул. 19-го Партсъезда, 50, 50а;

- ул. 19-го Партсъезда, 34, 34а (ОАО «Хлебодар»);

- ул. 50 лет Профсоюзов, 98, корп. 1 (детско-юношеский центр);

- ул. Магистральная, 40, 40в (Омский монтажный техникум);

- ул. Магистральная, 29 (ввод с ул. Магистральной) (род. дом №2);

- ул. Магистральная, 31, 31, корп. 1, 31, к. 2 (ввод с ул. Магистральной) (ГБ №3);

- ул. Магистральная, 33 (ввод с ул. Магистральной) (Центр крови);

Ремонтные работы 24-25 августа по адресу: ул. Б. Хмельницкого с 23.00 часов 24 августа до 22.00 часов 25 августа. Адреса, где будет приостановлена подача воды:

Жилые дома и административные здания по адресам:

- ул. Хмельницкого, 146, 148, 150, 160, 158, 156, 160 А, 154, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188 А, 188, 190, 192, 198, 202, 206, 210, 208, 212, 212а, 214, 214а, 216, 220, 218, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 232а, 221, 223, 221б, 223б, 223/1, 223/2, 283 лит. АЖ, 283, 281, 281а, 283/1, 283/3, 283, корп. 1, 287, 287а, 287, корп. 1;

- ул. 20 лет РККА, 168, 10, 10/2, 4, 2, 200, 204, 204а, 190, 184, 186, 192, 188, 194, 180;

- ул. Масленникова, 41, 43, 45, 25, 23, 21, 17, 19, 82, 80, 78, 76, 72, 70, 68, 66, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177;

- ул. Куйбышева, 81, 113, 113а, 113, корп. 1;

- ул. 9-я Линия, 139а, 141, 179б, 179б/1, 179б/2, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 220, 232, 193, 195;

- ул. 3-я Линия, 85, 166, 161а;

- ул. 5-я Линия, 153, 157а, 198/47, 198/48, 221, 227, 244, 227а, корп. 1, 227а, корп. 2, 227а, 248, 250, 231, 252;

- ул. С. Лазо, 155, 21, 18;

- ул. 6-я Линия, 96, 97, 99, 151а, 34, 168, 168б, 167, 167а, 168в, 168а, 167б, 167в, 180, 182, 178, 187, 189, 191, 193, 170, 172, 174, 176, 169, 171, 173, 175, 177;

- ул. Плеханова, 59 (школа);

- ул. Маяковского, 81, 81/2, 85, 83, 87 А, 97, 84, 82, 74, 74а, 96, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10;

- ул. 16-я Линия, 190, 188;

- ул. 11-я Линия, 181, 183, 185;

- ул. Шебалдина, 164, 166, 168, 170, 199, 199/1, 199/2.

Дома на пониженном давлении:

до 2-го этажа:

- ул. 7-я Линия, 114, 132, 211, 180, 182а,184, 186, корп. 1, 186, 177, 179, 181, 183, 183а, 190, 190/2, 227;

- ул. 4-я Линия, 178, 178а, 238, 238а, 240, 242, 244, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 230;

- ул. Ипподромная, 14, 14а, 14а/1, 35а, 12, 12, 29, 27а, 27б, 27в, 2, 3.

до 3-го этажа:

- ул. Бульварная, 32а, 36а, 38а, 40а, 11, 13, 15, 11а, 15а, 13б;

- ул. 1905 года, 38, 40;

- ул. 3-я Транспортная, 1 (больница), 7 (больница), 7а, 5 (школа), 9, 11, 13, 19, 21, 4, корп. 2, 4, 4в, 2а;

- ул. 8-я Линия, 281а, 198, 219, 198/2, 184, 188, 190, 186, 182, 180, 211, 219а, 215, 217, 205, 207, 209, 174, 172, 170, 168, 166, 180а;

- ул. 1-я Транспортная, 7, 10, 11б, 11, 1;

- ул. 2-я Транспортная, 61, 12, 14, 16, 24, 24а, 15, 17;

- ул. 10 лет Октября, 115/1, 115, 117, 113, 111, 109, 107, 105, 105/1 (детский сад), ЦТП-502;

- ул. Б. Хмельницкого, 46, 44, 42/1, 42;

- ул. Звездова, 98а, 96 (школа), 62, 101, 68/1, 101а, 103, 107, 95 (техникум);

- ул. Иркутская, 74/1, 68, 1, 3, 70/1, 70, 72, 74, 5;

- ул. 8-я Линия, 78, 60 (детский сад);

- ул. Куйбышева, 31, 27/1, 27, корп. 1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 27/8 (детский сад), 27/7 (детский сад);

- ул. Омская, 106 (школа), 106/1, 108, 110, 112, 114/3, 114;

- ул. 9-я Линия, 46, 44.

Автоцистерны с питьевой водой будут установлены по адресам:

- ул. Б. Хмельницкого, 160;

- ул. Б. Хмельницкого, 220;

- ул. Иркутская, 68.

«Росводоканал Омск» приносит извинения за временные неудобства и приложит все услилия, чтобы возобновить подачу воды как можно раньше.