Сотни омичей в Советском и Октябрьском округах останутся без воды

Омичам придется два дня провести без воды. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Омске специалисты «Водоканала» продолжают активно заниматься ремонтом водопроводов. На многих участках заменяют трубы. Уже в начале следующей неделеи, во вторник и среду, 24 и 25 августа, жителей двух округов ждет масштабное отключение воды. Это произойдет из-за ремонтных работ.

24 августа во вторник воды не будет с 10:00 до 22:00 у жителей Нефтяников из-за работ на улицах 19-ого Партъсъезда и Магистральная. Под отключение также попадут медицинские учреждения и крупные предприятия.

Жилые дома с административными помещениями:

- ул. Магистральная, 36, 38, 38а, 38б, 40а, 42, 42а, 42б, 44, 48, 52;

- ул. 19-го Партсъезда, 22, 22а, 24, 24а, 24б, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 31.

Жилые дома:

- ул. 50 лет Профсоюзов, 59а, 59б, 59в, 61, 61а, 61б, 63, 63а, 65, 65а, 67;

- ул. Энергетиков, 29а;

Административные здания:

- ул. 19-го Партсъезда, 50, 50а;

- ул. 19-го Партсъезда, 34, 34а (ОАО «Хлебодар»);

- ул. 50 лет Профсоюзов, 98, корп. 1 (детско-юношеский центр);

- ул. Магистральная, 40, 40в (Омский монтажный техникум);

- ул. Магистральная, 29 (ввод с ул. Магистральной) (род. дом №2);

- ул. Магистральная, 31, 31, корп. 1, 31, к. 2 (ввод с ул. Магистральной) (ГБ №3);

- ул. Магистральная, 33 (ввод с ул. Магистральной) (Центр крови);

У жителей Октябрьского округа пропадет вода с 23:00 24 августа, а появится только к 22:00 25 августа. Здесь работы будут проходить на улице Богдана Хмельницкого.

Жилые дома и административные здания:

- ул. Хмельницкого, 146, 148, 150, 160, 158, 156, 160 А, 154, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188 А, 188, 190, 192, 198, 202, 206, 210, 208, 212, 212а, 214, 214а, 216, 220, 218, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 232а, 221, 223, 221б, 223б, 223/1, 223/2, 283 лит. АЖ, 283, 281, 281а, 283/1, 283/3, 283, корп. 1, 287, 287а, 287, корп. 1;

- ул. 20 лет РККА, 168, 10, 10/2, 4, 2, 200, 204, 204а, 190, 184, 186, 192, 188, 194, 180;

- ул. Масленникова, 41, 43, 45, 25, 23, 21, 17, 19, 82, 80, 78, 76, 72, 70, 68, 66, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177;

- ул. Куйбышева, 81, 113, 113а, 113, корп. 1;

- ул. 9-я Линия, 139а, 141, 179б, 179б/1, 179б/2, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 220, 232, 193, 195;

- ул. 3-я Линия, 85, 166, 161а;

- ул. 5-я Линия, 153, 157а, 198/47, 198/48, 221, 227, 244, 227а, корп. 1, 227а, корп. 2, 227а, 248, 250, 231, 252;

- ул. С. Лазо, 155, 21, 18;

- ул. 6-я Линия, 96, 97, 99, 151а, 34, 168, 168б, 167, 167а, 168в, 168а, 167б, 167в, 180, 182, 178, 187, 189, 191, 193, 170, 172, 174, 176, 169, 171, 173, 175, 177;

- ул. Плеханова, 59 (школа);

- ул. Маяковского, 81, 81/2, 85, 83, 87 А, 97, 84, 82, 74, 74а, 96, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10;

- ул. 16-я Линия, 190, 188;

- ул. 11-я Линия, 181, 183, 185;

- ул. Шебалдина, 164, 166, 168, 170, 199, 199/1, 199/2.

Дома на пониженном давлении:

до 2-го этажа:

- ул. 7-я Линия, 114, 132, 211, 180, 182а,184, 186, корп. 1, 186, 177, 179, 181, 183, 183а, 190, 190/2, 227;

- ул. 4-я Линия, 178, 178а, 238, 238а, 240, 242, 244, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 230;

- ул. Ипподромная, 14, 14а, 14а/1, 35а, 12, 12, 29, 27а, 27б, 27в, 2, 3.

до 3-го этажа:

- ул. Бульварная, 32а, 36а, 38а, 40а, 11, 13, 15, 11а, 15а, 13б;

- ул. 1905 года, 38, 40;

- ул. 3-я Транспортная, 1 (больница), 7 (больница), 7а, 5 (школа), 9, 11, 13, 19, 21, 4, корп. 2, 4, 4в, 2а;

- ул. 8-я Линия, 281а, 198, 219, 198/2, 184, 188, 190, 186, 182, 180, 211, 219а, 215, 217, 205, 207, 209, 174, 172, 170, 168, 166, 180а;

- ул. 1-я Транспортная, 7, 10, 11б, 11, 1;

- ул. 2-я Транспортная, 61, 12, 14, 16, 24, 24а, 15, 17;

- ул. 10 лет Октября, 115/1, 115, 117, 113, 111, 109, 107, 105, 105/1 (детский сад), ЦТП-502;

- ул. Б. Хмельницкого, 46, 44, 42/1, 42;

- ул. Звездова, 98а, 96 (школа), 62, 101, 68/1, 101а, 103, 107, 95 (техникум);

- ул. Иркутская, 74/1, 68, 1, 3, 70/1, 70, 72, 74, 5;

- ул. 8-я Линия, 78, 60 (детский сад);

- ул. Куйбышева, 31, 27/1, 27, корп. 1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 27/8 (детский сад), 27/7 (детский сад);

- ул. Омская, 106 (школа), 106/1, 108, 110, 112, 114/3, 114;

- ул. 9-я Линия, 46, 44.

Для удобства омичей организуют подвоз питьевой воды по адресам:

- ул. Б. Хмельницкого, 160;

- ул. Б. Хмельницкого, 220;

- ул. Иркутская, 68.

В пресс-службе «Водоканала» попросили отнестись к отключению с пониманием и отметили, что если работы удастся выполнить быстрее, то и вода в дома омичей вернется раньше.