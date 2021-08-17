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Общество17 августа 2021 10:35

В Омске будут судить дорожника, укравшего 13 миллионов

Он два года проводил фиктивные сделки и присваивал деньги
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичу удалось украсть 13 миллионов за два года.

Омичу удалось украсть 13 миллионов за два года.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Омске концу подошло расследование по делу 46-летнего бывшего директора крупной строительной фирмы, которая специализировалась на дорожных работах. Как предполагают следователи, в 2019 и 2020 годах омич за бюджетный счет заключил три договора на поставку щебня и песка для аварийных и ремонтных работ на дорогах в 9 районах. Закупки предприимчивый директор провел без конкурса и с завышением фактической цены. Приписал он лишние 13 миллионов, которые заплатили из регионального бюджета. Также омича обвиняют в проведении фиктивных обучающих семинаров, за которые удалось выручить еще 100 тысяч.

Как уточнили в пресс-службе полиции, бывшему директору предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и растрате. Дело уже передали в суд для рассмотрения по существу. На автомобиль подозреваемого наложили арест, а также арестовали 1,1 миллион рублей, которые нашли при обыске в его доме.