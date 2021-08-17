На трассе под Омском в лобовом столкновении погибли два водителя

В аварии участвовало три машины, но серьезно пострадали только две. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Печально известная трасса «Омск-Тюмень» продолжает уносить жизни водителей. Как сообщают в пресс-службе полиции, сегодня утром около 8:00 в Тюкалинском районе на этой дороге произошло серьезное столкновение двух легковушек. По предварительным данным, 57-летний водитель «Форда» выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2115 и «Вольво».

После столкновения с "Фордом" ВАЗ превратился в груду металла. Оба водителя скончались на месте. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

На месте от полученных травм скончались водители ВАЗа и «Форда». В каждой машине было по одному пассажиру, они попали в больницу. Их личности устанавливаются. О пострадавших в «Вольво» не сообщается. По факту аварии проводится проверка, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего.