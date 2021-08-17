Омский ЧОП оштрафовали за коррупцию после принятия на работу бывшего чиновника

Роковым для руководителя одного из омских охранных агентств стало решение о приеме на работу нового сотрудника. Им оказался бывший государственный служащий. По закону новый работодатель в течение 10 дней должен был отправить уведомление на прежнее место работы, но не сделал этого. Нарушения выявила прокуратура Кировского округа в ходе проверки.

- По факту нарушения требований антикоррупционного законодательства прокурор округа вынес в отношении юридического лица и директора организации постановления по делам об административных правонарушениях, - отметили в пресс-службе ведомства.

Организация и директор привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 120 тысяч рублей.