Омский губернатор подарил ФК «Иртыш» новый брендированный автобус

Пользоваться транспортом также смогут молодежная и юношеские команды. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Александр Бурков встретился с футболистами «Иртыша», чтобы оценить уровень подготовки команды к сезону. У речников обновился состав, пришел новый главный тренер - бывший футболист «Зенита» Александр Горшков. Губернатор вручил клубу ключи от нового брендированного автобуса. На нем футболисты смогут ездить на матчи в соседние регионы. Также пользоваться удобным транспортом будет и молодежная команда.

Губернатор обозначил задачу перед ФК «Иртыш». В следующем сезоне команда должна вернуться в ФНЛ.

- Для этого нужно, чтобы вас поддерживали и власть, и бизнес, и болельщики, – отметил Александр Бурков. – Мы постепенно решаем те задачи, которые клуб ставил в начале года. Тогда речь шла и о том, чтобы у команды была возможность ездить на игры на своем транспорте, поэтому сегодня дарим вам этот автобус на 55 посадочных мест.

Еще один ключевой момент, на котором сделал акцент глава региона, – строительство стадиона. Сейчас власти ищут инвестора, который помог бы претворить амбициозный проект в жизнь.