В центре Омска на Ленина снесут 15 лиственниц

Деревья растут уже довольно давно. К осени их заменят на ели. Фото: Яндекс.Карты

В Омске скоро должны начать ремонт на улицах Ленина и Красина. Там планировалось заменить асфальт, реконструировать тротуары, поставить новые бордюры и, конечно, заняться озеленением. Работы, согласно сайту госзакупок, должна выполнить компания ООО «СибДор». На эти цели в администрации выделили 20,9 миллионов.

Озеленение, как оказалось, предусматривает снос 15 деревьев. Исчезнут с улицы Ленина лиственницы, которые растут на стороне Драмтеатра. Но пустым газон не оставят. Там обещают высадить столько же елей. По плану это должны быть не просто саженцы, а уже подрощенные 4-х метровые деревья. Закончить работы должны к 1 ноября.