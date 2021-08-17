Абонентов-должников отключают от природного газа

После окончания отопительного сезона ООО «Газпром межрегионгаз Омск» проводит кампанию по отключению абонентов-должников от сети газоснабжения.

По данным на 1 августа 2021 года от сети газоснабжения отключены 2500 абонентов-должников. Наибольшее количество отключений произведено в Кировском и Центральном округах г. Омска, а также в Омском, Таврическом, Калачинском и Исилькульском районах Омской области. В результате этой работы задолженность населения Омской области за природный газ снизилась на 75 млн рублей за период с мая по август месяцы, - рассказывает заместитель начальника отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Артём Немцев. - Для возобновления подачи газа абонентам нужно погасить задолженность и оплатить расходы за услугу отключения и подключения к газовой сети на сумму до 5500 рублей. Кампания по отключению продолжится до отопительного сезона. Ограничить подачу газа могут ещё 1500 абонентам, если они не погасят имеющуюся задолженность за газ.

Крайнюю меру – ограничение подачи газа применяют к тем абонентам, срок задолженности которых составляет два и более месяцев. Кстати, для того, чтобы ограничить подачу газа должникам, газовикам совсем не обязательно попадать на территорию домовладения или в квартиру абонента-должника. Они вполне могут сделать это с улицы или в подъезде.

Самая крупная задолженность, за которую приостановили подачу газа, превышала 200 тысяч рублей, она образовалась у жителя Омского района. Что же может стать причиной такого огромного долга? Такая задолженность может возникнуть у абонентов, которые не передают показания счетчика вовремя. Им в течение трех месяцев начисление платы идёт исходя из среднемесячного потребления, а далее по нормативу потребления, что значительно дороже, чем на основании показаний счётчиков.

Причина, по которой тоже может быть приостановлена подача газа, отсутствие договора на техобслуживание и ремонт внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования (ТОиР ВДГО/ВКГО). Это, как правило, касается абонентов, которые живут в индивидуальных домовладениях, они должны по действующему законодательству самостоятельно заключать такие договоры со специализированной организацией (как правило, той, которая обслуживает подводящий газопровод). За жителей многоквартирных домов этот договор обычно заключает управляющая домом организация.

Договор на ТОиР ВДГО/ВКГО обеспечивает безопасность работы газового оборудования, т.к. на основании этого документа газовики специализированных организаций регулярно проводят техническое обслуживание и ремонт газового оборудования в квартирах и домах потребителей газа. Если же газовое оборудование никем не обслуживается, то подача газа туда является потенциально опасной, поэтому поставщик газа её ограничивает до заключения абонентами договора на ТО ВДГО/ВКГО и обслуживания газового оборудования согласно требованиям, предусмотренным законом.

ВАЖНО

- Есть абоненты, которые имеют право на компенсацию части оплаты коммунальных услуг, в т.ч. газоснабжения, но не все ей пользуются, - говорит Артем Немцев. – Механизм получения компенсации следующий: сначала в полном объеме нужно оплатить коммунальные услуги, а затем обратиться в многофункциональный центр (МФЦ), где на основании оплаченных квитанций будут оформлены субсидии.

По вопросам получения субсидий обращайтесь в единую справочно-консультационную службу МФЦ по телефону 8(3812)-37-40-09 или через сайт мфц-омск.рф

НА ЗАМЕТКУ

Передавать достоверные показания счетчика следует до 20 числа текущего месяца: на сайте компании www.omskregiongaz.ru через сервисы «Передача показаний» или «Личный кабинет», по адресу электронной почты территориального участка (указан в квитанциях и на сайте), по единому номеру телефона 70-48-70 (добавочный 1, круглосуточно), СМС-сообщением на номер +7-958-854-42-08, формат сообщения: ХХХХХХ [пробел] YYYY, где Х - номер лицевого счета, а Y - целая часть показаний счетчика.

Платить за природный газ нужно до 10 числа месяца, следующего за расчетным: на сайте компании www.omskregiongaz.ru через сервисы «Оплата газа» или «Личный кабинет», через платежные интернет-сервисы («Все платежи», «Сбербанк онлайн» и другие), а также в отделениях «Почты России», Сбербанка, «ОТП Банка», «Россельхозбанка».