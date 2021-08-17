В Омской области началось строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции

В Омском районе Омской области началось строительство газопровода-отвода общей протяжённостью 49,3 км и газораспределительной станции-29 (ГРС-29). Строительные работы ведутся по Программе развития газоснабжения и газификации регионов РФ ПАО «Газпром» на 2021–2025 годы.

После ввода объектов в эксплуатацию будет создана возможность для газификации Кировского административного округа г. Омска и сельских поселений Омского, Азовского и Павлоградского районов Омской области.

Кроме того, через распределительные сети от ГРС-29 будет закольцован распределительный газопровод от ГРС-5, находящейся в посёлке Дружино Омского района. Строительство кольцующего газопровода обеспечит надёжное газоснабжение будущих потребителей газа.

- В настоящее время идут работы по отсыпке площадки ГРС-29. Строительство объектов планируется завершить в четвёртом квартале 2022 года, – рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск», АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик.