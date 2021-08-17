В Большереченском районе отменили автобусы, связывающие 22 села

Причину, по которой в Большереченском районе перестали ходить пассажирские автобуса, сейчас устанавливает прокуратура. Фото: faleristika.info

Вслед за Тевризским районом транспортный коллапс наступил в Большереченском. 15 августа там перестали ходить автобусы по 22 маршрутам, связывавшим 23 населенных пункта.

После того, как инцидентом заинтересовалась прокуратура, ответственные за перевозки в Большереченском районе заключили договоры с новыми транспортными компаниями. Автобусы сельчанам пообещали вернуть.

– Проведение проверки, в ходе которой будет решен вопрос об ответственности виновных должностных лиц, продолжается. Окончательное устранение нарушений находится на контроле прокуратуры, – сообщает пресс-служба областного ведомства.

Напомним, ранее «КП-Омск» рассказывала, как без транспортного сообщения остались несколько сел, расположенных за Иртышом в Тевризском районе.

Тем временем перевозчик ООО «Большеречьеавтотранс» посетовал, что контракты не смогли перезаключить из-за того, что не хватило денег.

В региональном минстрое прокомментировали эту ситуацию, сообщив: за перевозки между селами отвечают не они, а непосредственно администрация района. И пояснили, что в этом году из-за сложной финансовой ситуации на транспортное сообщение большереченцам действительно выделено меньше денег – 9,28 млн рублей. Чтобы уравнять сумму в прошлогодней, область добавит еще 1,5 млн. Такие же дополнительные субсидии выделят еще 10 районам области.

ОФИЦИАЛЬНО

«Дополнительные субсидии распределят до конца августа»

Министерство строительства Омской области:

– Для утверждения распределения дополнительных субсидий местным бюджетам муниципальных образований Омской области (в том числе и Большереченскому муниципальному району) на организацию транспортного обслуживания населения подготовлен проект постановления правительства Омской области. В настоящее время документ проходит процедуру согласования. Проект планируется утвердить в ближайшее время, а оставшиеся лимиты субсидий поступят во все муниципальные, включая Большереченский район, до конца августа.

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