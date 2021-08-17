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Общество17 августа 2021 4:36

В Омске наркоман залез в детский сад

Его поймали росгвардейцы и отправили в больницу
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Накануне в Омске серьёзно испугались за свою жизнь работники одного из детских садов. К ним в здание проник неизвестный мужчина, который сразу начал вести себя неадекватно. Его нашла одна из сотрудница, пришедшая в пустующую группу на странный шум. Именно там она заметила мужчину, который произвел впечатление пьяного. Женщина тут же воспользовалась тревожно кнопкой.

Прибывшие на вызов росгвардейцы задержали неизвестного. Сначала его приняли за пьяного, но вызванные медики пришли к другому выводу. Омича госпитализировали с подозрением на наркотическое опьянение. Выяснили, что в детский сад он забрался через открытое окно второго этажа, но мотивы его остались не яснями. Этим займётся полиция.