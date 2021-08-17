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Общество17 августа 2021 4:09

«Нога распухла, ползают опарыши, все в крови»: Омичка, живущая на остановке, умирает на глазах прохожих

Об этом сообщают пользователи социальных сетей
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Омичка, живущая на остановке, умирает на глазах прохожих.

Омичка, живущая на остановке, умирает на глазах прохожих.

Фото: ВКонтакте

Жители Омска обеспокоены состоянием здоровья совершенно незнакомого им человека. Дело в том, что около года назад на остановке "21-я Амурская" поселилась пожилая женщина. У нее нет своего дома, поэтому со всем своим нехитрым скарбом она жила прямо в павильоне.

Однако сейчас у нее явно проблемы со здоровьем. У омички что-то с ногой. Об этом сообщили пользователи социальных сетей. Люди уверены, что женщине срочно нужна помощь. По их словам, она умирает заживо. Многие прохожие буквально шарахаются от бездомной.

- Прямо сейчас на остановке в Амурском поселке умирает женщина. Начиная с прошлой осени, она жила в павильоне для обогрева пасcажиров. У нее распухла нога, по ней ползают опарыши, оттуда сочится кровь, натекла целая лужа. По всей остановке запах гнилого мяса! - сообщила в соцсетях омичка.

По ее словам, прохожие вызывали женщине скорую помощь и полицию. Но врачи якобы после осмотра просто уехали.