В Омской области скоропостижно умер начальник изолятора временного содержания

Вячеслав Алексеевич Митрофанов посвятил службе более 20 лет жизни.

Трагическая новость пришла из Нижнеомского района. Там на 54-м году жизни скончался начальник изолятора временного содержания майор полиции Вячеслав Митрофанов.

– Службе в органах внутренних дел Вячеслав Алексеевич посвятил более 20 лет жизни. Руководство Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области выражает искренние соболезнования его родным и близким, – говорится в официальном сообщении, опубликованном пресс-служба областного УМВД.