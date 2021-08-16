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Общество16 августа 2021 14:42

В Омской области скоропостижно умер начальник изолятора временного содержания

Вячеславу Митрофанову было 53 года
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Вячеслав Алексеевич Митрофанов посвятил службе более 20 лет жизни.

Вячеслав Алексеевич Митрофанов посвятил службе более 20 лет жизни.

Трагическая новость пришла из Нижнеомского района. Там на 54-м году жизни скончался начальник изолятора временного содержания майор полиции Вячеслав Митрофанов.

– Службе в органах внутренних дел Вячеслав Алексеевич посвятил более 20 лет жизни. Руководство Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области выражает искренние соболезнования его родным и близким, – говорится в официальном сообщении, опубликованном пресс-служба областного УМВД.