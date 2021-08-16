На зарплаты омским чиновникам за год потратили 1,2 млрд рублей

Доходы омских чиновников продолжают расти. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Издание «СуперОмск» со ссылкой на «Омский вестник», где публикуются все основные официальные документы региона, обнародовало число областных чиновников и затраты на их содержание за год.

По данным на 1 июля, госслужащих, занимающих руководящие посты, стало на полсотни больше – 3190 человек. Платить им стали в среднем на 11% больше. Общая сумма затрат из бюджета на их содержание составила 1,2 млрд рублей.

А вот простых бюджетников, работающих в социальной сфере, стало немного меньше (на 0,7%). Сейчас на такой работе трудятся 70 832. Общие расходы на их зарплаты составили 18,8 млрд рублей.