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Общество16 августа 2021 13:09

На зарплаты омским чиновникам за год потратили 1,2 млрд рублей

При этом увеличились не только число сотрудников, но и их доходы
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Доходы омских чиновников продолжают расти.

Доходы омских чиновников продолжают расти.

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Издание «СуперОмск» со ссылкой на «Омский вестник», где публикуются все основные официальные документы региона, обнародовало число областных чиновников и затраты на их содержание за год.

По данным на 1 июля, госслужащих, занимающих руководящие посты, стало на полсотни больше – 3190 человек. Платить им стали в среднем на 11% больше. Общая сумма затрат из бюджета на их содержание составила 1,2 млрд рублей.

А вот простых бюджетников, работающих в социальной сфере, стало немного меньше (на 0,7%). Сейчас на такой работе трудятся 70 832. Общие расходы на их зарплаты составили 18,8 млрд рублей.