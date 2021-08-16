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Общество16 августа 2021 12:55

120 детей в Омской области ходили по 3 километра в школу пешком

Организовать для них транспорт удалось только через суд
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Большеуковском районе дети остались без школьного автобуса и добирались туда самостоятельно.

В Большеуковском районе дети остались без школьного автобуса и добирались туда самостоятельно.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Проблемы с транспортом возникли у школьников, обучающихся в Большеуковской СОШ. 120 детей там живут на расстоянии более 1 километра от школы, а многие из них и на расстоянии более 3 километров. В таких случаях их обязан забирать школьный автобус. Но в Большеуковском районе детям приходилось либо ходить пешком, либо добираться на общественном транспорте самим. На нарушения обратила внимание прокуратура.

В ведомстве отметили, что это является нарушением и обратились в суд. Районный прокурор просил обязать администрацию школы организовать транспорт для всех нуждающихся детей. Суд поддержал истца. Прокуратура взяла на контроль исполнение решения.