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Общество16 августа 2021 12:14

В Омской области все лето не травили клещей

Власти решили сэкономить и не обрабатывать от насекомых кладбища и общественные территории
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Насекомых должны были потравить еще весной. но теперь займутся этим только к осени.

Насекомых должны были потравить еще весной. но теперь займутся этим только к осени.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году жители сразу 19 сельских поселений в Любинском районе не могли чувствовать себя комфортно на природе. Главы поселений решили сэкономить и не проводить обработку от клещей. Конечно, она не дает гарантии, что вас не укусят, но концентрация опасных насекомы все же станет меньше.

Отсутствие необходимых мер обнаружила в ходе проверки прокуратура. Прокурор Ленинского района обратился в суд с требованием все же провести акарицидную обработку общественных территорий и кладбищ. За лето в Любинскую ЦРБ с жалобами на укусы клещей обратились 11 человек. Суд рассмотрел представленные доказательства и обязал глав поселений провести обработку.