В Омской области дети обокрали дом вахтовика

После двухнедельной отлучки хозяин дома обнаружил разбитое окно и беспорядок. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В полицию обратился 25-летний житель Омской области из села Славянка. Он рассказал, что недавно купил дом и планировал заняться ремонтом, но в планы вмешалась командировка. Он уехал на север на две недели, а когда вернулся, увидел в доме бардак и не досчитался нескольких вещей. Пропали шлифовальная машинка, бензопила, чугунная плита с печной дверцей и алюминиевая фляга.

Дети унесли даже тяжелые чугунные детали плиты. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Как отметили в пресс-службе полиции, после осмотра места преступления подозрение пало на несовершеннолетних. Обычно беспорядок и сломанные вещи характерны для краж, совершенных детьми. Предположения оказались верными. Полицейские выяснили, что к краже причастны двое детей 9-летний мальчик и 11-летняя девочка. Дети разбили окно кирпичом и залезли в дом, устроили беспорядок, разлили краску и вынесли несколько вещей. Что-то они раздали по соседям, а часть спрятали дома.

Из-за возраста уголовная ответственность им не грозит, но решается вопрос о постановке детей на учет в детской комнате милиции, а также помещения в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Омской области.