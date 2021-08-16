На причале Иртышской набережной отвалилось ограждение: Ремонтировать никто не хочет

В таком состоянии причал находится уже несколько месяцев. Фото: vk.com/omskteplohod

Вообще-то, ограждение причала «Ленинск», расположенного недалеко от речного порта, отвалилось еще весной. Металлическую конструкцию снесло во время ледохода. С тех пор забор так и не отремонтировали.

Недавно внимание на это обратил модератор паблика «Омский Теплоход». Вот, как он описывает свое общение с омскими чиновниками:

– Городское = ничье? Перефразируем расхожую поговорку, но все же начнем поиск собственника, дабы он произвел ремонт, – пишет он. – ДГХ (департамент городского хозяйства) ответил, что это не их компетенция. То же ответил минстрой. Тогда я начал искать собственника. В департаменте имущественных отношений ответили, что будут выяснять, кто же все-таки собственник ограждения, и попросили отправить запрос. Запрос я, конечно, отправил. Но помним, что на ответ дается 30 суток. Иными словами, пока собственник найдется, ограждение можно десять раз сдать на металлолом. Надеюсь, что за это время никто его все же не утащит. И обращаюсь к ЦУР Омской области для содействия в ремонте ограждения на речном причале «Ленинск».

Пока причал от разграбления спасает лишь то, что конструкция очень тяжелая и в этом месте почти постоянно ходят люди.