В Омской области за сутки заболели ковидом 387 человек

В Омске ежедневно заражается почти 400 человек.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В последнее время в Омской области держится высокий уровень заболеваемости ковидом. В последние сутки медики зафиксировали 387 новых случаев заболеваний. С начала пандемии этот показатель составил 67 444 человека.
Выздоровели за сутки 158 омичей. За все время наблюдений справиться с болезнью смогли 48 874 человека.
К сожалению, продолжает прибавляться и число умерших от вируса. За сутки умерло 10 человек, а за все время пандемии ковид унес 1 849 жизней омичей.
В прививочной компании поучаствовали уже 526 255 человек, среди них полностью привиты 410 378 человек.