В Омской области за сутки заболели ковидом 387 человек

В Омске ежедневно заражается почти 400 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

В последнее время в Омской области держится высокий уровень заболеваемости ковидом. В последние сутки медики зафиксировали 387 новых случаев заболеваний. С начала пандемии этот показатель составил 67 444 человека.

Выздоровели за сутки 158 омичей. За все время наблюдений справиться с болезнью смогли 48 874 человека.

К сожалению, продолжает прибавляться и число умерших от вируса. За сутки умерло 10 человек, а за все время пандемии ковид унес 1 849 жизней омичей.

В прививочной компании поучаствовали уже 526 255 человек, среди них полностью привиты 410 378 человек.