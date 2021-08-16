В Омске цветочный киоск на останове «Городок Водников» снесут

Необычный киоск простоял на входе в парк почти 15 лет. Фото: Яндекс.Карты

В Омске администрация продолжает бороться с торговыми павильонами, у которых уже подходит к концу срок аренды земли. Самовольными постройками уже признали кафе «Сувлаки» на Любинском проспекте и «Дубравушку» на площади перед кинотеатром Маяковский. Оба кафе уже разобрали, сейчас там пустые места. Еще одним объектом для сноса стал цветочный павильон, расположенный на остановке «городок Водников» перед входом в парк «Зеленый Остров».

Киоск простоял там около 15 лет, а в мае 2021 мэрия подала иск к ООО «Эдельвейс» о сносе киоска. Тяжбы длились около трех месяцев и закончились тем, что апелляционный суд Омской области признал строение незаконным. Теперь с момента вступления решения суда в силу у владельца есть месяц, чтобы снести киоск. Апелляционные жалобы от предпринимателей обычно не заканчиваются успехом в таких случаях. «Сувлаки», которые тоже принадлежали ООО «Эдельвейс», от сноса это не спасло.