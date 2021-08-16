Два подростка попали в больницу, вылетев на мотоцикле в кювет на трассе под Омском

После ДТП серьезно пострадали не только подростки, но и их транспорт. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В аварию сегодня ночью попали два подростка 16 и 17 лет. Они ехали на стареньком мотоцикле «ИЖ-Ю4» по дороге «Тюкалинск-Сажино-Орловка» и в районе 3:30 16-летний подросток, находившийся за рулем, не справился с управлением. Мотоцикл вылетел в кювет.

Как сообщают в пресс-службе полиции, обоих парней доставили в больницу. Водитель получил рваные раны губы, серьезные ушибы ног и груди, а его пассажир заработал перелом бедра. Как установили полицейские, прав на управление мотоциклом ни один из подростков не имел. По факту аварии проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.