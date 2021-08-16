Омских студентов-медиков, не привившихся из-за медотвода, перестанут пускать в аудитории, библиотеку и бассейн

Тот, кто боится уколов, будет сидеть дома. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ректор омского медуниверситета Мария Ливзан подписала приказ об обязательной вакцинации. Согласно документу, до 26 августа прививки должны сделать 60% сотрудников вуза. До 31 декабря – 80%.

Отказавшихся ставить вакцину без медотвода, могут отстранять от работы без сохранения зарплаты. Пришедшим трудоустраиваться без справки о прививке откажут в месте. Сотрудники старше 65 лет или люди, имеющие серьезные заболевания, будут переведены на дистант.

В отношении учащихся правила еще строже. Вакцинация обязательна для всех. Программа обучения для студентов младше 18 лет, либо студентов, имеющих медотводы будет разрабатываться индивидуально.

При этом они не смогут попасть почти никуда:

«[...] для обучающихся, не вакцинированных против COVID-19 (включая обучающихся, не достигших возраста 18 лет, отказавшихся от вакцинации, либо имеющих медицинские противопоказаня к вакцинации): установить особый режим посещения (в том числе с ограничением допуска) в корпуса Университета; приостановить посещение учебных аудиторий корпусов Университета, читальных залов научно-медицинской библиотеки, а также лагеря отдыха «Смена» и бассейна «Олимпийский»; не допускать на территорию структурных подразделений Университета, расположенных в медицинских организациях», – говорится в приказе ректора от 10 августа 2021.