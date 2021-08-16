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Общество16 августа 2021 4:52

Омские активисты "Стоп-хам" после долгого перерыва снова вышли на улицы

Местом для "охоты" выбрали парковку у ТЦ "Каскад"
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В прошлом году в Омске активисты движения "Стоп-хам" активно пытались бороться с неправильной парковкой на улице Карла Маркса вблизи торгового центра "Каскад". Это было, пожалуй, самым любимым местом для ловли неродивых водителей. Но зимой активность прекратилась. Несколько дней назад на YouTube канале омских активистов появилось новое видео.

Место действие осталось прежним - парковка возле "Каскада", а вот нарушители уже новые. Многие попались на парковке на жёлтой зигзагообразной разметке. Там парковаться запрещено. Реакция водителей на активистов с наклейками была разной. Кто-то добровольно убирал автомобили, а кто-то жаловался на порчу имущества и грозил судом.

- Вы портите машину, делаете бессовестно дело! Кто вам дал на это право? - возмущалась одна из омичек, на чье лобовое стекло наклеили фирменный круглый знак.