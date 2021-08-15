Президент России держит на постоянном контроле устранение ЧС и их последствий по всей стране

Путин лично контролирует, как выполняются уже сделанные поручения, и при необходимости корректирует работу федеральных и региональных органов власти. Ранее Путин непосредственно осмотрел зону ЧС в Челябинской области (6 августа), там же провёл совещание по ликвидации пожаров, еженедельно текущая ситуация с ликвидацией последствий ЧС затрагивается на совещаниях с правительством. 11 августа Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву лично отправиться в Якутию и на месте координировать работу (несмотря на то, что тушение пожаров не входит в зону ответственности МЧС). Непосредственно в зоне ЧС находится и полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев, возглавляющий дальневосточный список «Единой России». Путин также усилил участие отрядов Минобороны в помощи пострадавшим регионам.

Путин находится на постоянной связи не только с главами федеральных ведомств, но и регионов (по признанию президента, почти каждый день он созванивается с главой Якутии), а на совещание 16 августа пригласил руководителей муниципалитетов, оказавшихся в зоне ЧС. Для него принципиально важно глубокое погружение в ситуацию, знание её «до мелочей» и с разных сторон. Неслучайно в ходе совещания он упоминает даже конкретные объекты, на которые нужно обратить внимание, например – школу и детские лагеря в Краснодарском крае.

Принятые решения уже позволили справиться с ЧС на большинстве территории. Характерный пример – Якутия, где пожарами за всё время было затронуто было 4 млн Га. Но прямо сейчас активно горит только 6 тысяч, а это всего 0,15% от общей площади прохождения огня.

Основное внимание Президента сосредоточено на заботе о людях. Путин в качестве главной ставит задачу сохранения жизни и здоровья людей. По его поручению в случае необходимости готовятся средства экстренной отправки в безопасные места детей, пожилых людей, женщин. При этом Президент обращает особое внимание, что помощь нужно предусмотреть даже жителям тех населённых пунктов, которым огонь непосредственно не угрожает, но чьё здоровье может пострадать от дыма – пожилым, людям с хроническими заболеваниями. Путин на самом высоком уровне затрагивает вопросы, которые прежде всего важны людям: получение компенсаций, восстановление жилищ и имущества, возможность начать учёбу с 1 сентября.

Президент назвал обязательными меры по защите природного мира. Путин не позволяет забыть и о защите животного мира, ставит задачу по спасению диких животных и минимизации урона для тайги и лесов при проведении противопожарных мероприятий.

Президент призывает сделать системные выводы и корректировать экологическую повестку. За оперативными решениями экстренных задач последуют системные выводы – Путин ставит задачу «на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой».

Президент поблагодарил добровольцев, принимающих участие в борьбе с природными катаклизмами. Путин всегда особо отмечает участие волонтёров в помощи людям. Так произошло и на этот раз – в беседе с мэром Якутска глава государства заявил: «хочу поблагодарить добровольцев, которые активное участие принимают в этой работе в такое сложное время».