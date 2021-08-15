За сутки в Омской области выявили еще 389 случаев коронавируса

Суточный прирост зараженных коронавирусом в регионе остается очень высоким. Фото: Архив "КП"

Областной минздрав опубликовал новые данные о заболеваемости коронавирусом в регионе.

По информации на воскресенье, 15 августа, за сутки выявили еще 389 новых пациентов. Из них 291 лечатся дома. Всего с начала пандемии тесты на ковид оказались положительными у 67 057 местных жителей.

Выздоровевших за сутки прибавилось на 252 человек (48 716 за весь период). Семеро пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» умерли (1 839 человек в общей сложности).

В Омской области продолжается прививочная кампания. На данный момент в ней приняли участие уже 525 116 жителей региона, из них вторым компонентом вакцины привиты 408 704.