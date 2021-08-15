Омич пожаловался на червей, которые выползают из раковины в квартире

Черви ползут в его квартиру уже продолжительное время, уверяет омич. Фото: vk.com/live_omck

Житель Октябрьского округа столкнулся с необычной проблемой – в его квартиру через трубы пытаюся пробраться незваные гости.

– Чкаловск! Уже несколько дней подряд из раковины лезут непонятные черви! Что за ужас? – жалуется в паблике «Я живу [В] Омске» анонимный подписчик.

Впрочем, большинство комментаторов не смогли оценить масштаб бедствия и отнеслись к ситуации с юмором. Выяснилось, что водопровод и канализацию автора поста атаковали дождевые черви. Кто-то даже предложил спасать им жизнь, вынося на землю во дворе.

– На рыбалку собирайся. 25 шт. – 100рублей. Это бизнес сам приполз, – пишет один из комментаторов.

– На сайт рыбаков нужно писать, им интересно. Или сайт администрации города, – предлагает другой.