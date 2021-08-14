Прокуратура заинтересовалась обстоятельствами возникновения ЧС в омской «Птичьей гавани»

На территории «Птичьей гавани» размыло водоочистные сооружения. Фото: yandex.ru/maps

Накануне областное минприроды опубликовало новость, где говорилось о введении режима чрезвычайной ситуации локального масштаба на территории природного парка «Птичья гавань». Там размыло очистные сооружения. Страдают также и соседние участки – автодорога на улице Енисейской и аэропорт.

– Аварийно-восстановительные работы начнутся в самое ближайшее время и продлятся около двух недель. На режиме работы природного парка это не скажется, за исключением перекрытия для посещения одной из аллей, непосредственно примыкающей к аварийному участку, – сообщает пресс-служба ведомства

Инцидентом заинтересовалась межрайонная природоохранная прокуратура региона:

– В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действий уполномоченных должностных лиц по содержанию очистных сооружений, а также обеспечению их безопасной эксплуатации, – сообщили там. – При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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