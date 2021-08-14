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Общество14 августа 2021 16:06

Число зараженных коронавирусом за сутки в Омской области приближается к отметке в 400 человек

В начале пандемии и во время спадов между ее волнами столько фиксировалось за неделю
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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За сутки в Омской области выявили еще 393 заражения коронавирусом.

За сутки в Омской области выявили еще 393 заражения коронавирусом.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Третья волна пандемии ковида оказалась самой масштабной из всех. При этом количество новых случаев заражения, выявленных за сутки, продолжает стремительно расти.

По данным областного минздрава на четверг, 14 августа, в регионе выявлено 393 новых случая заражения коронавирусом. Однако большая часть пациентов – 338 – лечатся дома. За все время в Омской области зарегистрировано 66 668 заболевших.

Также сообщается, что еще 297 пациентов за минувшие сутки были выписаны в связи с полным выздоровлением (48 464 – за весь период).

Стабильно высокой остается и смертность. Умерли еще девять человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» (1 832 в общей сложности).