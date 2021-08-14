Два человека погибли при лобовом столкновении на трассе в Омской области

Авария случилась на 55-м км трассы Омск–Тара.

На трассе в Любинском районе произошло ДТП с участием довольно экзотических для Омской области автомобилей – «Исудзу Трупера» и «Бида». Первый – японский внедорожник, снятый с производства в 2003 году, второй – китайский седан.

По предварительным данным, в районе 55-го км трассы Омск–Тара, 50-летний водитель на «Исудзу» пошел на обгон. На встречной полосе он уже не успел избежать лобового столкновения с «Бидом».

– В результате ДТП водитель автомобиля «Бид» и его пассажирка, женщина 1973 г.р., от полученных травм скончались на месте происшествия; еще одна пассажирка «Бида», женщина 1957 г.р., и водитель «Исузу» доставлены в больницу, – сообщает пресс-служба областного УМВД.

Про факту случившегося начата проверка.