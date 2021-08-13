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Происшествия13 августа 2021 14:40

Пожилой житель Омска выпивал с приятелем в машине, а потом жестоко его убил

Утром труп нашли родственники
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Расследование завершено, уголовное дело передано в суд.

Расследование завершено, уголовное дело передано в суд.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Омске завершилось расследование убийства 61-летнего местного жителя, случившееся 13 мая.

По версии следствия, мужчина всю ночь пил в автомобиле с 59-летним знакомым. Потом дружеская беседа не задалась. Младший из приятелей схватился за нож и нанес оппоненту более 40 ударов.

– Утром родственники убитого обнаружили тело в автомобиле марки «УАЗ Патриот», где до рассвета общались и выпивали мужчины, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – Органами следствия собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд города Омска для рассмотрения по существу.