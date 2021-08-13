Омич на трассе протаранил два автомобиля

Беспечный водитель собрал в паровозик еще две машины. Фото: Сергей ГАПОН

Накануне в Большереченском районе Омской области на трассе произошла авария с несколькими легковушками, в которой пострадали люди. Как уточнили в Госавтоинспекции, ДТП произошло в 16:10 на 160 километре дороги «Омск-Тара». Предварительно ее виновником стал 43-летний водитель «Лады Приора». Он врезался в стоявший «Форд», а тот столкнулся с остановившимся перед ним «Ауди».

Больше всего досталось автомобилю, зажатому в середине. 46-летний водитель «Форда», а также две девочки 10 и 17 лет обратились в больницу за медицинской помощью. Больше к медикам никто не обращался. По факту аварии проводится проверка, в ходе которой выяснят все обстоятельства произошедшего.