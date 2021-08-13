Омский гаишник, набрал 5 млн рублей, пообещав знакомым машины, а потом просто присвоил деньги

Старший инспектор полка ДПС полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Омску пообещал своим знакомым купить для них автомобили. За два года – с 2018-го по 2019-й – предприимчивый страж порядка собрал с четверых человек 5 млн рублей.

Однако ни машин, ни денег несостоявшиеся автомобилисты так и не увидели. Потерпевшие обратились за помощью к силовикам.

11 августа 2021 года в СО по Кировскому округу Омска областного СУСК в отношении теперь уже бывшего гаишника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Известно, что 37-летний экс-старший лейтенант переехал в Омск из Павлоградского района. В полиции работал с 2004 года. Последний год – в должности старшего инспектора.

10 января 2020 года уволен из правоохранительных органов в связи с грубым нарушением дисциплины.