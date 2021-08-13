В омском парке «Птичья гавань» ввели режим ЧС из-за проблем с водоотведением

В природном парке ввели режим ЧС локального масштаба. Фото: группа природного парка "Птичья гавань"

Обильные дожди, видимо, сказались не только на омичах, которым пришлось столкнуться с затопленными улицами, но и на системах водоотведения на Левобережье в районе Аэропорта и природного парка «Птичья гавань». Из-за проблем с размытием систем водоотведения возникла серьезная гроза экологического ущерба на территории парка, сообщили в пресс-службе министерства природы Омской области.

- На основании акта, составленного комиссией, принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации локального характера. Аварийно-восстановительные работы начнутся в самое ближайшее время и продлятся около двух недель, - отметили в минприроды.

На работе парка это почти не отразится, но для посетителей перекроют аллею, где будут проходить работы. В решению проблем привлечены представители МЧС России, Минстроя, Министерства региональной безопасности, Минимущества, Администрации города, а также специалисты из Омского аэропорта, так как возможное разрушение очистных сооружений может принести убытки и им.