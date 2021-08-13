Долг, традиции и возможность выбора

С 17 сентября избирательные участки откроют свои двери. Омичи будут выбирать депутатов Государственной Думы РФ и новый состав областного парламента. Голосование пройдет в течение трех дней.

По данным ВЦИОМ, в разных регионах РФ 51% опрошенных готовы принять участие в выборах. При этом 36% из них уверены в том, что точно посетят избирательный участок. Пять лет назад 50% россиян выражали готовность прийти на избирательные участки, и лишь 31% опрошенных говорил об этом с полной уверенностью.

Социологи спрашивали и о причинах прийти на участок. Ведущий мотив у большинства опрошенных – гражданский долг (31%). На втором месте – традиции, 20% респондентов заявляют, что для них этот мотив является основным, и особенно важен он для старшего поколения. Третий мотив – ценность выбора. Об этом сказали 16% опрошенных, большинство из которых фиксируется среди молодежи.

У представителей политических партий и общественных объединений Омской области также есть твердое убеждение в том, почему жители региона готовы прийти на избирательные участки и проголосовать за того или иного кандидата.

«Русский народ идет на выборы с удовольствием. Если брать старшее поколение, то его представители идут на избирательный участок, как на праздник. Это сейчас – пандемия. А раньше собирались семьями, на участках работали ярмарки, проходили концерты, – рассказал председатель Омского союза садоводов, член общественного штаба по наблюдению за выборами Виктор Бобырь. – Голосование не утратило свою силу. Люди хотят поучаствовать в жизни страны и области. В Московской и Ленинградской областях были попытки организовать избирательные участки в садоводческих товариществах. И в нашем регионе эта тема обсуждалась, но пока нет четкого понимания, как это участок будет работать. Сейчас голосование будет проходить три дня – и у садоводов будет дополнительная возможность проголосовать. Раньше, если говорить о мотивах, был мотив не прийти на избирательный участок, а прийти – на садовый. Обычно в середине-конце сентября стоят теплые дни, идет активный сбор урожая. Теперь же, поскольку проголосовать можно начиная с пятницы, у садоводов больше возможностей реализовать свое избирательное право. И я думаю, что они запланируют поход на избирательный участок. А выполнив свой гражданский долг, поедут на дачу».

«Наши граждане ждут перемен и поэтому готовы участвовать в жизни страны, нашего региона, голосовать за партии и кандидатов, которые будут бороться за их права, – считает руководитель регионального отделения «Партии пенсионеров» в Омской области Иосиф Дроботенко.

– Я в силу своей основной профессиональной деятельности часто езжу по региону, общаюсь с жителями отдаленных районов. Поэтому скажу точно, что люди хотят перемен в стране не революционным, а мирным путем. Уверен, что все заинтересованные в переменах избиратели придут на выборы, и голос «молчаливого большинства», как сейчас называют пенсионеров социологи, будет услышан. У людей есть осознанный мотив: они хотят изменений мирными путем, и потому готовы прийти на выборы».

Как повлияла на настроения жителей пандемия и как это отразится на голосовании? Своим мнением поделился секретарь Омского регионального отделения партии «Единая Россия» Вадим Бережной.

«Пандемия и сложности в экономике у многих вызвали ощущение тревоги и отсутствия стабильности, – считает Вадим Бережной. – Сейчас в обществе растет запрос на сильных и активных лидеров, которые смогут взять на себя ответственность за происходящее в стране и регионе. Люди пойдут голосовать за тех, кто готов справляться со всеми трудностями и будут добиваться максимально возможного результата. Активность будет немалой - линейка кандидатов значительно обновлена, а люди активнее идут голосовать за новые лица, с которыми связывают новые надежды».

Напомним, что по единому областному избирательному округу в Законодательное собрание зарегистрированы списки кандидатов в общем количестве 455 человек от семи региональных отделений политических партий. Что касается одномандатных округов, то по 22-м избирательным округам зарегистрированы 102 кандидата от пяти региональных отделений политических партий.

Высокая конкуренция и в Государственную думу. На одно «кресло» претендуют 7-8 человек. По трем одномандатным избирательным округам (№№ 139, 140, 141) в Госдуму зарегистрировано 22 кандидата.