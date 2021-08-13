Омич, зверски убивший любовника жены, посчитал вынесенный ему приговор слишком суровым

Задержанный не стал отрицать свою вину. Фото: УМВД России по Омской области

35-летний Антон Вишневский (все имена и фамилии изменены) посчитал вынесенный ему приговор – 14 лет лишения свободы и компенсация семье убитого им человека в 1,3 млн рублей – слишком суровым наказанием. Он попытался обжаловать приговор.

Напомним, все случилось в июне прошлого года. Вишневский всю ночь выслеживал любовника своей жены Григория Зимина возле его дома. Рано утром, когда мужчина вышел из дома на работу, ревнивец набросился на него с двумя ножами и убил с особой жестокостью, нанеся 38 ударов. После этого снял на видео, как умирает истекающий кровью соперник и выслал запись неверной жене.

Все происходило на глазах у перепуганных соседей Зимина, жившего в доме на улице Молодогвардейской. Они вызвали на место экстренные службы. Но, когда те подъехали, Григорий был уже мертв, а Антон успел скрыться на своем авто. После он бросит машину на выезде из города и сожжет ее, а сам спрячется в гараже одного из частных домов.

Собственно отважная владелица последнего и помогла задержать преступника. Увидев окровавленного человека с безумными глазами, женщина заперла двери гаража на швабру и позвонила в полицию.

Вишневского судили, признали виновным в убийстве с особой жестокостью и уже отправили в колонию. Однако сторона защиты попыталась обжаловать приговор.

– Судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции доводы апелляционной жалобы осужденного о чрезмерной суровости назначенного наказания признала необоснованными, приговор оставила без изменения, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

У погибшего остался маленький ребенок, у заключенного - двое детей.

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