Воспитанник омского хоккея, выступающий в НХЛ, сыграл свадьбу в родном городе

Такое фото разместила Кристина. Фото: instagram.com/kristall_

Новость о радостном для пары событии появилась на страницах в Instagram у обоих – воспитанника омского хоккея Ильи Михеева и его новоиспеченной супруги Кристины. Судя по геолокации, которые оба поставили под фотографиями, свадьба состоялась в родном городе.

А этот снимок выбрал Илья. Фото: instagram.com/ilyamikheev66

Известно, что избранница хоккеиста бывшего игрока «Авангарда» Кристина Щерба – также омичка. Кроме того, она спортсменка – занималась художественной гимнастикой. В соцсетях девушка демонстрирует на фото прекрасную растяжку.

После того, как Илья Михеев подписал контракт с канадским клубом НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс», девушка перебралась за океан вместе с ним. И даже готовила ему любимый борщ. Кстати, за пристрастие к этому блюду хоккеист получил в команде шутливое прозвище Суп.